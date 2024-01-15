أمم إفريقيا.. كامارا في صدارة هدافي الكان وصلاح وصيفًا

ياسر رشاد - القاهرة - حملت الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، إثارة كبيرة، حيث تسيطر حالة من القوة على المباريات التي لُعب خلال اليومين الماضيين.



ويتصدر لامين كامارا، لاعب المنتخب السنغالي ترتيب هدافي البطولة خلال جولتها الأولي برصيد هدفين، بينما يأتي محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري في وصافة الترتيب بهدف واحد.

ويأتي في المركز الثالث سلسيو بواكي، لاعب موزمبيق برصيد هدف واحد أيضًا.

فيما يحل سيكو فوفانا، لاعب كوت ديفوار في المركز الرابع، بجانب مواطنه جان فيليب كراسو، ومصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، وفيكتور أوسيمين، مهاجم نيجيريا، حيث أن لكل منهم هدفًا واحدًا.

كما سجل كل من؛ إيبان سالفادور، لاعب غينيا الاستوائية، ويتينيس جواو، نجم موزمبيق، وجاميرو مونتيرو، لاعب كاب فيردي، وألكسندر دجيكو، نجم المنتخب الغانس، وأخيرًا غاري رودريغيز، لاعب كاب فيردي، وباب غايي، نجم السنغال، هدف واحد أيضًا خلال الجولة الأولى.