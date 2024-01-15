كأس آسيا: فوز منطقي للعراق على اندونيسيا 3-1

الرياص - اسماء السيد - الدوحة: استهل العراق بطل آسيا لكرة القدم عام 2007 النسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في قطر، بالفوز على إندونيسيا المتواضعة 3 1، الاثنين على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجّل مهند علي (17)، اسامة الرشيد (45+7) وأيمن حسين (75) أهداف العراق، ومارسيلينو فردينان (37) هدف اندونيسيا.

ودخل المنتخب العراقي المباراة وهدفه احراز النقاط الثلاث ضد أضعف منتخبات المجموعة التي تضم اليابان الفائزة على فيتنام 4 2 الأحد.

وجدّد العراق بالتالي تفوقه على اندونيسيا في غضون ثلاثة اشهر، بعد ان حقق فوزا ساحقا عليها 5 1 في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس اسيا 2027 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.