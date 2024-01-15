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كأس آسيا: فوز منطقي للعراق على اندونيسيا 3-1

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الرياص - اسماء السيد - الدوحة: استهل العراق بطل آسيا لكرة القدم عام 2007 النسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في قطر، بالفوز على إندونيسيا المتواضعة 3 1، الاثنين على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجّل مهند علي (17)، اسامة الرشيد (45+7) وأيمن حسين (75) أهداف العراق، ومارسيلينو فردينان (37) هدف اندونيسيا.

ودخل المنتخب العراقي المباراة وهدفه احراز النقاط الثلاث ضد أضعف منتخبات المجموعة التي تضم اليابان الفائزة على فيتنام 4 2 الأحد.

وجدّد العراق بالتالي تفوقه على اندونيسيا في غضون ثلاثة اشهر، بعد ان حقق فوزا ساحقا عليها 5 1 في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس اسيا 2027 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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