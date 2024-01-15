كأس آسيا.. الأردن تتقدم على ماليزيا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب الأردن في انهاء الشوط الاول متقدما على نظيره المنتخب الماليزي بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس آسيا في قطر.

واحرز ثلاثية النشامى كل من محمود مرضي “هدفين” وموسى التعمري هدف من ركلة جزاء.

يخوض منتخب الأردن مباراة قوية ونارية أمام نظيره منتخب ماليزيا في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا قطر 2023 اليوم الإثنين 15 يناير 2024، وذلك وسط ترقب كبير من جانب جماهير كرة القدم العربية والآسيوية.

واطلق الحكم صافرة انطلاق مباراة منتخب الأردن ضد نظيره منتخب ماليزيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.