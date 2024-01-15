الإسماعيلي يوضح تفاصيل إصابة لاعبه كريم عرفات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن كريم عرفات ظهير أيمن الفريق، تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية.

وقال رئيس الجهاز الطبي، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، إن كريم عرفات تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مران الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأشار أن اللاعب سيخضع لفحوصات، غدا، الثلاثاء، لمعرفة حجم الإصابة وتحديد مدة علاجه وفقا لحجم الإصابة.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، على ستاد الإسماعيلية، بعد غد الأربعاء، ضمن مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.