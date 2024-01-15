أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمباراة فيوتشر في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة القائمة الأساسية التي سيخوض بها مباراته أمام مودرن فيوتشر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

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وضمت قائمة سموحة لمباراة مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: الهاني سليمان - محمد أشرف - حسين تيمور.

الدفاع: بركات حجاج - عبدالرحمن عامر - شريف رضا - محمود وحيد - محمد عصام - مصطفى ميدو - أحمد خالد.

الوسط: حسين فيصل - أبو بكر ليادي - لحسن دهدوه - إسلام جابر - طارق علاء - حسن هريدي - عمرو قلاوة - دكوا دودو - إبراهيم جامبو.

الهجوم: فادي فريد - حسام حسن - مصطفى البدري.



ومن المقرر أن يواجه سموحه نظيره مودرن فيوتشر مساء غدا الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.