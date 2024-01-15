بيب جوارديولا يحصد جائزة The Best كأفضل مدرب في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إسم المدرب الفائز بجائزة أفضل مدير فني لعام 2013 خلال حفل تقديم جوائز The Best في لندن.

وحصد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة ذا بست كأفضل مدير فني لعام 2023.

وتوج جوارديولا بطلاً للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي قبل أن يحصد لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الفريق الإنجليزي.

وتفوق بيب على كلا من لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي وسيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنترميلان الإيطالي.

كما توجت سارينا ويجمان المدير الفني لمنتخب إنجلترا للسيدات بجائزة ذا بست كأفضل مدربة في العالم في 2023.