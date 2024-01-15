نجم برشلونة على رادار مانشستر يونايتد في يناير

أقترب أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني من الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي الجاري.

يسعى نادي مانشستر يونايتد بقيادة تين هاج لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة في يناير الجاري.

بحسب ما ذكره فلوريان بليتنبيرج مراسل “سكاي” فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استفسر عن سعر المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب فريق برشلونة لبحث إمكانية ضمه في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

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بحسب التقارير فقد تلقى مانشستر يونايند نفس المعلومات التي حصل عليها بايرن ميونخ حيث ستتجاوز قيمة التعاقد مع أراخو 80 مليون يورو، كما آشارت التقارير إلى أن اللاعب يريد البقاء في برشلونة في الشتاء.

وسيظل أراوخو ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف مانشستر يونايتد في الصيف، كذلك يبقى الهدف الأول للبايرن حيث أبدى توماس توخيل مدرب العملاق البافاري إعجابه باللاعب.