سواريز يطمئن جماهير إنتر ميامي بشأن إصابته المزمنة

كشف النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، حقيقة إصابته المزمنة، بعد أول تدريباته الجماعية مع الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وكان الأوروجوياني قد وقع بشكل رسمي لإنتر ميامي في 22 ديسمبر الماضي وعلى الرغم من قلق الكثيرين بشأن ركبتيه فقد وجه رسائل لجماهير ناديه الجديد.

وقال سواريز في مؤتمر صحفي: “أنا سعيد، سعيد جداً، إنه تحدي جديد وفريق جديد، هناك تحديات هنا ويسعدني أن أواجهها، أنا متحفز”.

وقبل بضعة أشهر تحدث لاعب أياكس أمستردام السابق عن آلام ركبته وكيف أنه من الصعب عليه اللعب في بعض الأحيان.

وأضاف: “في الأيام التي تسبق كل مباراة ، أتناول ثلاث أقراص وقبل ساعات من اللعب أحصل على حقنة، إذا لم يكن الأمر كذلك، لا أستطيع اللعب”.

وواصل: “الحقيقة أن الخطوات الأولى في الصباح مؤلمة للغاية، أي شخص يراني يعتقد أنه من المستحيل بالنسبة لي أن ألعب مباراة، ابني يطلب مني أن ألعب معه ولا أستطيع”.

وكان سواريز على وشك الانتقال للدوري الأمريكي في عام 2020.

وختم سواريز: “في عامي 2019 و2020 كنت أرغب بالفعل في الانتقال للدوري الأمريكي لكرة القدم، لكنني بما أنني شعرت بحالة جيدة بدنياً، قررت الذهاب لأتلتيكو مدريد، كان هناك احتمال أيضاً عند انتقالي لجريميو”.