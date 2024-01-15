ماذا قدم منتخب المغرب طوال مشاركتها في كأس الأمم الإفريقية؟



محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى المنتخب المغربي خلال النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، إلى التتويج باللقب الغائب عن صفوف منتخب أسود الأطلس منذ أكثر من 45 عاماً، وبالرغم من التاريخ العريق للمنتخب المغربي، إلا إنه لم يتمكن من تسجيل تاريخاً كبيراً داخل بطولة أمم أفريقيا، والذي سوف نستعرض أبرز أرقامه خلال مشاركتها على مدار تاريخه.

وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، إلى جانب كل من، الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا وزامبيا.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة الأفريقية بمواجهة المنتخب التنزاني، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.

وسبق للمنتخب المغربي المشاركة في 18 نسخة ببطولة الأمم الأفريقية، بداية من أول مشاركة له في النسخة الثامنة من البطولة عام 1972 بالكاميرون.

ولم يتمكن المنتخب المغربي من تحقيق اللقب الأفريقي، سوى مرة واحدة فقط، في نسخة عام 1976 بإثيوبيا والتي كانت المشاركة الثانية في تاريخ أسود الأطلس بالبطولة الأفريقية.

وتمكن المنتخب المغربي من الصعود في لنهائي البطولة في مرتين فقط، أعوام 1976 وهي النسخة التي فاز بها باللقب، وعام 2004 ولكنه تلقى الهزيمة من المنتخب التونسي في النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وبعد الصعود لنهائي 2004، لم يتمكن المنتخب المغربي من تخطي دور المجموعات بالبطولة، في 6 نسخ، من سبع مشاركات منذ عام 2000 حتى عام 2013.

ويتصدر أحمد فرس، قائمة أكثر اللاعبين المغاربة، تسجيلاً للأهداف في البطولة برصيد 6 أهداف أحرزهما في نسختي" 1972، 1976، ويأتي من خلفه يوسف النصيري برصيد 4 أهداف في ثلاث بطولات خاضها " 2017، 2019، 2021.

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