رياض محرز يقود هجوم منتخب الجزائر لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر التشكيل الرسمي لمباراة أنجولا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، المقرر لها الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر الرسمي كالآتي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: آيت نوري، يوسف عطال، عيسى ميندي، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: بن ناصر، فارس شايبي، بن طالب.

خط الهجوم: بغداد بونجاح، يوسف البلايلي، رياض محرز.

اقرأ أيضا:

تغطية اليوم الثالث... أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رقم تاريخي ينتظر نجم الجزائر خلال مباراة أنجولا اليوم... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا