تتويج وحيد.. إحصائيات منتخب السنغال خلال مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى المنتخب السنغالي خلال النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا 2023، للحفاظ على لقب البطولة الذي نجح في الحصول عليها في النسخة الماضية 2021 بالكاميرون، وأوقعت القرعة المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة، بجانب كل من " الكاميرون، غينيا، جامبيا".

وتعد هذه هي المشاركة رقم 17 لأسود التيرانجا، حيث سبق له المشاركة في 16 نسخة سابقة بالبطولة، منذ أول ظهور له في نسخة 1965 بتونس، والذي حقق خلالها المركز الرابع.

وخاض المنتخب السنغالي طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة 67 مباراة، حقق الفوز في 27 منهما، فيما تلقى منتخب أسود التيرانجا 23 هزيمة بالبطولة، وحضر التعادل في 17 مباراة للسنغال في البطولة.

وحقق المنتخب السنغالي اللقب مرة واحدة طوال تاريخه، كانت في النسخة الماضية 2021 بالكاميرون، بعدما حقق الفوز على المنتخب المصري في نهائي البطولة بركلات الترجيح.

وصعد المنتخب السنغالي لنهائي البطولة في مناسبتين الأولى كانت عام 2019 بمصر وخسرها بهدف نظيف أمام المنتخب الجزائري، والمرة الثانية كانت في النسخة الماضية بالكاميرون 2021، ونجح خلالها في حصد اللقب.

وأحرز نجوم المنتخب السنغالي 78 هدفاً طوال تاريخ مشاركاتهم بالبطولة، فيما استقبلت شباك المنتخب السنغالي 56 هدفاً بالبطولة.

ويعد ساديو ماني هو الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي في البطولة برصيد 8 أهداف في البطولة.

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