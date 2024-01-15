"ذا بيست".. بيب جوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في العام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

حصل الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على جائزة أفضل مدرب في العالم خلال عام 2023، في حفل "ذا بيست" الذي يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر ديسمبر الماضي، قائمة مختصرة مكونة من 3 مدربين.

وجاءت القائمة كالآتي:

1..بيب جوارديولا - مانشستر سيتي.

2.سيموني إنزاجي - إنتر ميلان.

3.لوتشيانو سباليتي - نابولي.

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