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"طاقم التحكيم".. موعد مباراة بوركينا فاسو وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب بوركينا فاسو لمواجهة نظيره المنتخب الموريتاني، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2023.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر غد الثلاثاء، على إستاد " السلام" بمدينة بواكي الإيفوارية.

ويدير المباراة تحكيمياً، الحكم الدولي المغربي جلال جيد، ويعاونه كل من مواطنه زكريا برينسي، الموزمبيقي أرسينيو شادريك، والبنيني ديجيندو لويس حكماً رابعاً، وعلى الفار التونسي هيثم قيراط ويعاونه الزامبية ديانا شيكوتيشا.

وتبث المباراة عبر قناة bein sports MAX 2" "، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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