وسام أبو علي: رفضت عروضاً بالجملة.. وعائلتي تعشق الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي الجديد عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الأهلي، مؤكدًا أنها خطوة مهمة للغاية في ‏مسيرته الكروية.

وأشار أبو علي في حوار لموقع ناديه أن الانضمام للنادي الأكبر في مصر والوطن العربي وإفريقيا، وصاحب التاريخ والبطولات والجماهيرية، شيء يدعو إلى الفخر، ولهذا لم يتردد عندما تلقى عرض الأهلي ووافق على الفور، معربًا عن سعادته الغامرة بالانتقال إلى نادي القرن، وارتداء قميصه بداية من يناير الجاري.‏

وأوضح أن المفاوضات معه بدأت قبل عدة أسابيع، ورحب على الفور بالعرض، نظرًا لمكانة الأهلي الكبيرة ووجوده في ‏المحافل القارية والعالمية، وآخرها كأس العالم للأندية، والحصول على الميدالية البرونزية، مؤكدًا أنه من عائلة تعشق الأهلي ‏وتشجعه منذ سنوات طويلة، فضلًا عن أن العرض فرصة ذهبية لأي لاعب يطمح في تحقيق البطولات وكتابة التاريخ.‏

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تلقى عروضًا من أندية عديدة، لكن قراره كان اللعب لبطل إفريقيا، خاصة مع الشعبية ‏الكبيرة للأهلي، وارتباط الجماهير بلاعبيه، كما أن فرصة اللعب لنادي القرن لا تأتي للاعب كل يوم، وأن اللعب أمام آلاف المشجعين في المدرجات يمنح اللاعب دوافع كبيرة للتألق، مشيرًا إلى رغبته في أن يكون ممثلًا ناجحًا للكرة الفلسطينية في الملاعب المصرية، وأن يتوج مع الأهلي ‏بالكثير والكثير من البطولات.‏

وأضاف أن الأهلي ليس فقط نادي كرة قدم، ولكنه كيان كبير، ولديه تاريخ ومواقف، تجعل أي لاعب فخورًا بالانتقال إليه، ويعد ‏فرصة حقيقية لكل من يرغب في تحقيق العديد من الإنجازات، وليس من السهل أن ترفض عرضًا للعب بين صفوفه.‏