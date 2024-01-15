أمم أفريقيا.. منتخب مصر يبدأ الإستعداد لمواجهة غانا الحاسمة

ياسر رشاد - القاهرة - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبه على ملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان ، استعداداً لمواجهة غانا يوم الخميس المقبل في العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.



شهد المران تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضوا مباراة موزمبيق بينما ادى باقي اللاعبين تدريبات بدنية ثم تقسيمة.

الدرندلي: أغلقنا ملف مباراة موزمبيق

اكد خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب بكوت ديفوار أنه يجب غلق ملف مباراة موزمبيق والتركيز في مواجهة غانا المقرر لها الخميس المقبل.

وقال خالد الدرندلي أن المباريات الإفتتاحية دائما ما تشهد سوء توفيق والفريق الكبير هو من يتجاوز تلك الأمور ويكون قادر علي العودة .

وأضاف:" منتخبنا واجهه سوء توفيق خاصة في الشوط الأول ولكن الكل أدي ما عليه ويجب أن ننظر للامام ".

وأوضح:" كل الدعم والمساندة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا واللاعبين والفرصة قائمة ولذلك يجب التركيز في المرحلة المقبلة".

وتابع:" نمتلك جيل رائع من اللاعبين لم يقصروا يوماً ما ويدركون المسئولية الملقاه علي عاتقهم ومعهم الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا ".