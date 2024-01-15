مادروجا يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - فاز البرازيلي جييرم مادروجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو البرازيلي بجائز بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2023 خلال حفل جوائز الأفضل " the best " والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا والمقامة مساء اليوم في العاصمة البريطانية لندن.

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وفي سياق متصل يتنافس النرويجي إيرلينج هالاند والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي على لقب ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.



فيما جاء التشكيل المثالي لعام 2023 على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).

الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).