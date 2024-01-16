اجتماع خاص بين أحمد سامي وعبدالقادر لإقناعه بالرحيل إلى سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عقد جلسة مع أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي، لإقناعه باللعب بين صفوفه.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سامي حاول يقنع عبدالقادر بالتأكيد على ثقته في قدراته ومشاركته بشكل أساسي، حيث رحب اللاعب بالانتقال إلى سموحة، ولكن طالب بالتفاوض مع ناديه".

وأضاف أمير هشام: "لم يصل أي عرض رسمي حتى الآن من سموحة لضم اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وهناك تردد لدى الأهلي ولكن قد يتم الموافقة على العرض خاصةً مع ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، برحيله".