أمم أفريقيا.. محمد مصيلحي يحدد سعر مابولولو بعد تألقه أمام الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري على تألق مابوولو مهاجم فريقه ولاعب منتخب أنجولا في مباراته امام الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك مابولولو كبديل في تشكيلة المنتخب الأنجولي ليسجل هدف التعادل في شباك الجزائر خلال المباراة التي إنتهت بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس أمم افريقيا.

وقال محمد مصيلحي في تصريحات عبر فضائية “ أون تايم سبورتس 2”: “ السعر الحالي لمابولولو هو 5 ملايين دولار ولن نقبل بعروض أقل من ذلك ”.

واضاف رئيس الإتحاد السكندري: “ تلقينا بالفعل عروضاً وصلت قيمتها لـمليوني ونصف المليون دولار لكننا رفضناها ”.