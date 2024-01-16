أمم أفريقيا.. الجزائر يسقط في فخ التعادل امام أنجولا

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل مسلسل سقوط الكبار في بطولة كأس أمم افريقيا 2023 بعدما تعادل المنتخب الجزائري امام نظيره الأنجولي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

جاء الشوط الأول لصالح المنتخب الجزائري لعباً وتيجة بعدما سيطر تماماً على مجريات اللعب وأجبر أنجولا على التراجع دفاعياً.

وترجم الخطير بغداد بونجاح تفوق الجزائر بتسجيله أول الأهداف بطريقة رائعة في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وهز بونجاح الشباك الأنجولية بهدف ثاني رائع الغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن يتحرك منتخب أنجولا ويهدر الخطير فريدي فرصة تعديل النتيجة مستغلاً التمركز السئ لقلب الدفاع الجزائري.

في الشوط الثاني تحسن اداء منتخب أنجولا خاصة بعد نزول المهاجم مابولولو لاعب الاتحاد السكندري.

ونجح مابولولو المشاكس في الحصول على ركلة جزاء تصدى لها بنفسه محرزاً هدف التعادل في الدقيقة 68.ضغط الجزائر بقوة بعد الهدف وحاصر المنتخب الانجولي في مناطقه بحثاً عن استعادة التقدم دون جدوى ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بنتيجة 1-1.