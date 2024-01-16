منتخب الجزائر يفتتح مشواره في كأس أمم أفريقيا بتعادل مخيب أمام أنجولا

أفتتح منتخب الجزائر مشوارة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بالتعادل مع نظيره أنجولا في الجولة الاولى من دور المجموعات.

يقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا رفقة كل من أنجولا، بوركينا فاسو، وموريتانيا.

انتهت مباراة الجزائد ضد أنجولا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما ليخرج كل فريق بنفطة من ملعب بواكي بكوت ديفوار

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أفتتح بغداد بونجاج التسجيل لصالح منتخب الجزائر في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد عرضية رائعة من يوسف البلايلي جعلته ينفرد بالمرمى.

ونجح منتخب أنجولا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 من ركلة جزاء سددها مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري.

وبهذه النتيجة يعتلي منتخب الجزائر صدارة ترتيب مجموعته في كأس أمم أفريقيا بنقطة واحدة متساوياً مع أنجولا صاحب المركز الثاني.