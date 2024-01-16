موعد مباراة مالي وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب المالي لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء، على إستاد " أمادو جون كوليبالي" بكوت ديفوار.

ويتواجد المنتخب المالي في المجموعة الخامسة بالبطولة، رفقة كل من " تونس، جنوب أفريقيا، ناميبيا".

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري، بقيادة الحكم الدولي محمد عادل، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وأحمد حسام طه حكم مساعد ثان، وأمين عمر حكماً رابعاً.

اقرأ أيضا:

تغطية اليوم الثالث... أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا