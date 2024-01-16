نجم الاتحاد السكندري يسجل ... تعادل منتخب الجزائر وأنجولا في كأس الأمم الإفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة منتخب الجزائر ضد أنجولا بنتيجة 1-1، التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

سجل هدف منتخب الجزائر، بغداد بونجاح في الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تعادل أنجولا، مابولولو في الدقيقة 68 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة احتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد نقطة، بينما احتل أنجولا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، وفي انتظار نتيجة مباراة بوركينا فاسو ضد موريتانيا.