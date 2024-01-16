الامارات | فوز مريح للعراق.. وخسارة قاسية للبحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل العراق بطل آسيا لكرة القدم عام 2007 النسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في قطر، بالفوز على إندونيسيا المتواضعة 3-1، أمس، على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وسجّل مهند علي (17)، وأسامة الرشيد (45+7)، وأيمن حسين (75) أهداف العراق، ومارسيلينو فردينان (37) هدف إندونيسيا. ودخل المنتخب العراقي المباراة وهدفه إحراز النقاط الثلاث ضد أضعف منتخبات المجموعة التي تضم اليابان الفائزة على فيتنام 4-2.

وجدّد العراق تفوقه على إندونيسيا في غضون ثلاثة أشهر، بعد أن حقق فوزاً ساحقاً عليها 5-1 في تصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في نوفمبر الماضي.

ويلعب العراق في الجولة الثانية مع اليابان الجمعة المقبل.

وفي المجموعة الخامسة، قاد الشاب لي كانغ لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، منتخب كوريا الجنوبية إلى كسب أوّل ثلاث نقاط بفوزه على نظيره البحريني 3-1.

وسجل للمنتخب الكوري الجنوبي هوانغ ان-بيوم (38)، ولي المنضم إلى سان جرمان من مايوركا الإسباني الصيف الماضي (56 و68)، وللبحرين عبدالله الحشاش (51). ويلعب في المجموعة نفسها منتخبا الأردن وماليزيا.