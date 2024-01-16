كأس أمم إفريقيا.. - المنتخب الجزائري يفتتح مشواره بالتعادل مع أنغولا

المنامة - ياسر ابراهيم - استهل المنتخب الجزائري مشواره في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز بالتعادل مع أنغولا (1-1) في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من البطولة.

أقيمت المباراة مساء الاثنين على ملعب السلام في مدينة بواكي وافتتح بغداد بونجاح التسجيل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 18، وتعادل مابولولو للمنتخب الأنغولي في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

استهل المنتخب الجزائري المواجهة أمام أنغولا بقوة وضغط على مرمى منتخب الفهود وفي الدقيقة 18 أهدى العائد لصفوف منتخب المحاربين يوسف بلايلي تمريرة حاسمة رائعة للمهاجم بغداد بونجاح الذي استغل فشل قلب الدفاع الأنغولي غاسبير في تشتيت الكرة وانقض عليها مسدداً كرة صاروخية سكنت الشباك معلنة الهدف الأول للمنتخب الجزائري.

ومع انطلاقة الشوط الثاني بدا المنتخب الأنغولي أكثر خطورة خاصة مع نزول مهاجمه ونجم فريق الاتحاد السكندري المصري مابولولو بدلاً من لاعب الوسط برونو باز.

وبالفعل ترجم مابولولو خطورته وحصل على ركلة جزاء انبرى لها اللاعب ذاته محرزاً هدف التعادل المفاجئ للمنتخب الأنغولي.

ونشط المنتخب الجزائري وضغط بقوة مع اقتراب المباراة من نهايتها بحثاً عن تسجيل الهدف الثاني وتألق حارس أنغولا نيبلو في الذود عن مرماه حتى انتهت المباراة على وقع التعادل الإيجابي (1-1).