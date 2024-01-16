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أمم أفريقيا.. فينجادا: أتوقع فوز منتخب مصر على غانا

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري، أن منتخب مصر سيحقق الفوز خلال مواجهة غانا المقبلة.


وقال فينجادا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "غانا أحد أقوى منتخبات إفريقيا حاليا، لكنهم يفتقدون لاعبين متميزين كما في الماضي، لكن خسارتهم وتعادل مصر مع موزمبيق سيجعل المباراة صعبة بين مصر وغانا" 
وأضاف: "من سيخسر بين مصر وغانا سيكون من الصعب عليه التأهل للدور التالي".
وتابع: "عندما تتحدث عن منتخب مصر، فهو الأفضل وتوقعاتي في صالح الفراعنة لتحقيق الفوز".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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