أمم أفريقيا.. فينجادا: أتوقع فوز منتخب مصر على غانا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري، أن منتخب مصر سيحقق الفوز خلال مواجهة غانا المقبلة.



وقال فينجادا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "غانا أحد أقوى منتخبات إفريقيا حاليا، لكنهم يفتقدون لاعبين متميزين كما في الماضي، لكن خسارتهم وتعادل مصر مع موزمبيق سيجعل المباراة صعبة بين مصر وغانا"

وأضاف: "من سيخسر بين مصر وغانا سيكون من الصعب عليه التأهل للدور التالي".

وتابع: "عندما تتحدث عن منتخب مصر، فهو الأفضل وتوقعاتي في صالح الفراعنة لتحقيق الفوز".