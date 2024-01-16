أبو تريكة ينتقد رياض محرز بعد مباراة الجزائر ضد أنجولا

انتقد محمد أبو تريكة، نجم الاهلي السابق، لاعب أهلي جدة رياض محرز، بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال مباراة منتخب الجزائر ضد أنجولا، في كأس أمم أفريقيا.

وشارك رياض محرز في تعادل منتخب الجزائر أمام أنجولا بنتيجة هدف لمثله، أمس الاثنين، في افتتاح مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023.

وافتتح بغداد بونجاج التسجيل لصالح منتخب الجزائر في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد عرضية رائعة من يوسف البلايلي جعلته ينفرد بالمرمى.

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وتحصل مابولولو، على ركلة جزاء في الدقيقة 68، ثم قام بتسديدها، ليحرز هدف التعادل لصالح منتخب أنجولا، أمام الجزائر، ويخطف نقطة ثمينة، في أمم أفريقيا.

وقال محمد أبو تريكة في تصريحات عقب المباراة:”رياض محرز كان واقف في المباراة ولكن تفكير بلماضي هو الإبقاء على نجمه رغم أدئه السيء”.

وتابع أبو تريكة:”لو سألتني عن مباراة اليوم، أقولك لك أن محرز كان لابد أن يستبدل”.

واختتم نجم الكرة المصرية السابق:” رياض محرز بحاجة إلى قرصة أذن ويتواجد على الدكة لأنه لم يفعل أي شئ”.