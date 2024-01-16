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بيرسي تاو يواجه ديانج.. موعد مباراة مالي ضد جنوب أفريقيا

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بيرسي تاو وأليو ديانج - الأهلي

بيرسي تاو وأليو ديانج - الأهلي

تترقب جماهير النادي الاهلي المواجهة المرتقبة بين ثنائي الفريق، بيرسي تاو وأليو ديانج، في لقاء منتخبي مالي ضد جنوب أفريقيا، في كأس الأمم الأفريقية.

ويقع ثنائي الاهلي، بيرسي تاو وأليو ديانج، في المجموعة الخامسة في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، وهم منتخبات مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا، تونس.

ويقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة منتخب مالي ضد جنوب أفريقيا، في دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية، والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مالي ضد جنوب أفريقيا

ويلعب منتخب مالي ضد جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري، في إطار منافسات أولى جولات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

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وستقام مباراة منتخب مالي ضد جنوب أفريقيا، على ملعب كورهوجو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مالي ضد جنوب أفريقيا

 

ومن المقرر أن يتم نقل أحداث المباراة التي ستجمع بين المالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، على قناة beIN Sports HD 1 Max.

وسيقوم بالتعليق على أحداث مباراة منتخب مالي ضد جنوب أفريقيا، المعلق الرياضي محمد بركات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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