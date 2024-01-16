ماذا قدم منتخب مصر بالجولة الأولى في آخر 7 نسخ كأس أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد

تعثر منتخب مصر في الجولة من كأس الأمم الإفريقية 2023، بالتعادل مع موزمبيق 2-2، هذا يعيد الأذهان إلى بدايات منتخب الفراعنة في النسخ السابقة وما وصل إليه.

بدأ منتخب مصر النسخة الماضية من كأس الأمم 2023، بالهزيمة من نيجيريا 1-0 في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثاني، وتمكن من التأهل إلى نهائي البطولة، لكنه تعرض للهزيمة من السنغال بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2019، بدأ منتخب مصر دور المجموعات بالفوز زيمبابوي بنتيجة 1-0، ليتأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة الأولى، لكنه ودع البطولة بعدها، عقب الهزيمة من جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0.

وكانت بداية منتخب في مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون بالتعادل مع مالي 0-0، لكنه تأهل كأول المجموعة الرابعة، وخسر المنتخب في النهائي من الكاميرون بنتيجة 2-1.

وغاب منتخب مصر عن كأس الأمم الإفريقية 2015 في غينيا الاستوائية، كما أنه ودع تصفيات نسخة 2013.

ولم يتمكن منتخب مصر من التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2012، عقب الهزيمة في التصفيات وتذيل المجموعة التي ضمت، النيجر وجنوب أفريقيا وسيراليون.

وفي كأس الأمم 2010، فاز منتخب مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات على نيجيريا بنتيجة 3-1، وتأهل إلى الدور التالي كأول المجموعة الثالثة.

وحقق منتخب مصر الفوز بهذه النسخة من كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز في النهائي على غانا بنتيجة 1-0.

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