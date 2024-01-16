"بهذه الطريقة يكون الرد".. إبراهيم فايق يعلق على تصريحات منتخب المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن تصريحات لاعبي منتخب المغرب عن المنتخب المصري.

وقال فايق: "حقيقي مستغرب من لهجة أعضاء الجهاز الفني وعناصر المنتخب المغربي وتعمدهم التقليل من تاريخ واسم المنتخب المصري".

وأضاف: "رغم أن كل ما سمعه وشاهده الإعلام المغربي أو المنتخب المغربي من الإعلام المصري ولاعبي المنتخب المصري يحمل احتراما وتقديرا كبيرا، ما كنا ننتظر منكم مثل هكذا تصريحات".

واختتم: "بهذه الطريقة يكون الرد على الدعم والمحبة والتشجيع الذي كان منا تجاه المغرب؟!".

وأشار عز الدين أوناحي، لاعب منتخب المغرب، في وقت سابق، إلى أنه لا يعجبه طريقة نظيره المصري، التي تعتمد على تسجيل هدف ثم سقوط لاعب يمينا وآخر يسارا.

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