الامارات | "العنابي" يتطلع إلى بطاقة دور الـ 16 من بوابة طاجيكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع المنتخب القطري لحجز بطاقة العبور لدور الـ16 ببطولة كأس آسيا لكرة القدم عندما يواجه منتخب طاجيكستان غداً الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية.

ويتصدر المنتخب القطري، الملقب بالعنابي، المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط حصدها من الفوز في مباراته الأولى على لبنان بثلاثة أهداف نظيفة، فيما حصد منتخب طاجيكستان نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب الصيني.

وستكون هذه هي أول مواجهة رسمية تجمع بين الفريقين، علماً بأنهما التقيا من قبل في ثلاث مباريات كانت كلها ودية، فاز المنتخب القطري في مباراتين وخسر في مباراة.

ويتسلح المنتخب القطري، حامل لقب البطولة، في هذا اللقاء بعاملي الأرض والجمهور، حيث ستقام المباراة على إستاد البيت الذي يتسع لحوالي 60 ألف متفرج.

واستطاع المنتخب القطري أن يتخطى صعوبة المباراة الأولى وحقق فوزاً مريحاً جعله يتصدر مجموعته ويقترب خطوة نحو التأهل لدور الـ16.

وقال الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز عقب الفوز على لبنان: "حققنا الفوز في المباراة الأولى ويتبقى لنا مباراتين في دور المجموعات نسعى للفوز بهما لضمان التأهل للدور التالي".

تصريحات لوبيز تؤكد أن المنتخب القطري سيسعى بكل قوته من أجل الفوز على طاجيكستان لبلوغ دور الـ16 مبكراً وعدم الانتظار لمباريات الجولة.

وحذر حسن الهيدوس نجم العنابي من التراخي أو التهاون في المباراتين المقبلتين وقال "لم نتأهل بعد، لذلك بدأنا بالتفكير في مباراة طاجيكستان وتحليل المنافس.. نُريد الحصول على ثلاث نقاط أخرى، ثم ثلاث نقاط أخرى".

وحرص لوبيز في الأيام الماضية على مشاهدة تسجيلا لمباراة طاجيكستان والصين للوقوف على نقاط القوة والضعف بالمنافس ووضع الخطة التي سيعتمد عليها خلال اللقاء.

ويفتقد المنتخب القطري لجهود مدافعه همام الأمين بعد إصابته بالتواء في الكاحل، ولكن يرتكز منتخب قطر على عدد من العناصر البارزة في صفوفه مثل حسن الهيدوس (33 عاماً) والذي يتمتع بخبرات كبيرة بفضل خوضه 176 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

ويراهن أبطال آسيا أيضاً في مشوارهم للدفاع عن اللقب على عناصر أخرى مثل أكرم عفيف، أفضل لاعب آسيوي في 2019 والذي سجل هدفين في مباراة لبنان الأخيرة بالإضافة للمعز علي مهاجم نادي الدحيل.

كما يحتفظ منتخب قطر في قوامه الحالي بعناصر أخرى ساهمت في تتويجه باللقب في 2019 مثل حارس المرمى سعد الشيب، ولاعب الوسط بوعلام خوخي بخلاف تواجد الظهير الأيمن القوي صاحب الأصول البرتغالية بيدرو ميجيل الذي خاض 90 مباراة دولية بقميص قطر.

في المقابل، يأمل منتخب طاجيكستان، الذي يشارك للمرة في البطولة، لتحقيق المفاجأة والفوز على حامل اللقب وصاحب الأرض.

ويعد منتخب طاجيكستان هو الفريق الوحيد بتلك النسخة من أمم آسيا الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى، ليصبح المنتخب الـ37 الذي يلعب في البطولة القارية منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1956، حيث يأمل في تحقيق المفاجأة بالصعود للأدوار الإقصائية في البطولة، حتى لو عن طريق التواجد ضمن أفضل ثوالث.

ورغم أن منتخب طاجيكستان حصد أول نقطة له في البطولة في تاريخه في الجولة الماضية، مازال يبحث عن تسجيل أول أهدافه الرسمية في البطولة خاصة وأن مواجهة الصين انتهت بالتعادل السلبي.

ويعول منتخب طاجيكستان خلال البطولة على خبرة نجمه المخضرم اكثام نازاروف (31 عاماً)، لاعب نادي استقلال الطاجيكي، الذي يعد أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الفريق، بعدما خاض 76 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف.