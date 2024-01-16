مدرب منتخب مصر يبرر التعادل أمام موزمبيق ويعد بالتعويض أمام غانا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، على إجراء تغييرات بتشكيلة الفراعنة خلال مباراة غانا، المقررة الخميس المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

وجاء قرار فيتوريا، بعد البداية المحبطة للفراعنة في "الكان" حيث تعادل منتخبنا بشق الأنفس مع منافسه المتواضع موزمبيق بنتيجة (2-2)، ليتأزم الموقف مبكرًا، خصوصًا مع تفوق الرأس الأخضر على غانا في نفس الجولة (2-1)، ولذلك بات الفوز في المباراتين المقبلتين أمام غانا والرأس الأخضر، أمر لا بد منه.

ووضع فيتوريا يده على نقاط ضعف المنتخب، والتي تسببت في النتيجة المحبطة أمام موزمبيق والتي كانت ستؤول إلى خسارة فاضحة في بداية المشوار، لولا القدر الذي أهدى الفراعنة ركلة جزاء عدلت النتيجة في الوقت القاتل، وأبقت على حظوظ التأهل قائمة، لكنها نتيجة تدق ناقوس الخطر في المعسكر المصري.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن المنتخب بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

وأضاف: " منتخب موزمبيق منافس جيد، ويستحق الثناء؛ لأنه قدم مباراة جيدة، واستغل قلة تركيز لاعبينا. لم نكن الأفضل طوال اللقاء، وأيضًا لم نكن الأسوأ، منتخب الفراعنة ليس الأفضل في كأس الأمم الإفريقية، لكنه يقاتل ليكون الأفضل".

وتطرق فيتوريا، إلى نيته إجراء تغييرات في تشكيلة الفراعنة، مؤكدًا أنه سيختار اللاعبين الأكثر جاهزية بدنيًا، في مواجهة غانا "التي ستشهد قتالًا كبيرًا لتحقيق الفوز، لم نكن على نفس المستوى من التركيز في الشوط الثاني، لكن من الصعب الاستمرار بنفس الدرجة من التركيز".

ووجه فيتوريا اللوم للاعبيه بسبب "غياب الجدية والتركيز أمام مرمى موزمبيق في بعض المحاولات، لم نقلل من شأن منتخب موزمبيق، فهو منافس جيد كما قلت قبل المواجهة وبعدها.. دفعنا فقط ثمن قلة التركيز، وعندما قمنا بردة فعل قوية، عدنا للمباراة".

وفي سياق متصل، حرص فيتوريا على إجراء تدريبات متوسطة في اليوم التالي للمباراة، حيث خضع الأساسيون لتدريبات استشفائية مع تدريبات بالكرة خفيفة، خصوصا أن الفريق بدا عليه الإجهاد خلال المباراة الأولى وعدم تكيف اللاعبين مع الأجواء والرطوبة، بينما خاض البدلاء والاحتياطي تدريبات قوية لمدة 100 دقيقة.

وحرص فيتوريا خلال المحاضرة الفنية والمران على شرح النقاط السلبية في أداء المنتخب، خصوصًا على مستوى الدفاع حيث كشف الثغرات بين ثنائي قلب الدفاع، وأوضح الفجوة في الأداء بين خطي الوسط والدفاع والتي استغلها المنافس وسجل هدفين في 3 دقائق.

وعلمت "الخليج 365" أن فيتوريا سيمنح بعض الأسماء الفرصة في مباراة غانا المقبلة، حيث ينتظر أن يعتمد على عمر كمال من البداية في مركز الظهير الأيمن وأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، مع الحفاظ على ثنائية عبد المنعم وحجازي في خط الدفاع وكذلك مروان حمدي وإمام عاشور في خط الوسط وسيكون للثلاثي عمر مرموش ومحمود كهربا ومصطفى فتحي دور بحسب سير اللقاء.

وحرص فيتوريا على إطلاع اللاعبين على فيديوهات من مباراة غانا والرأس الأخضر من أجل التعرف على المنافس بشكل جيد ، مؤكدًا أن الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها لا تقلل من مستوى "البلاك ستارز"، خصوصًا أن مباراتهم مع الرأس الأخضر كانت مفتوحة على كل الاحتمالات وكل منهما كان قريبًا من الفوز، لذلك لا يوجد مجال للتهاون أو التفريط في الفوز.

موعد مباراة مصر وغانا القادمة والقناة الناقلة ..

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويبحث منتخب مصر عن أول انتصار بعد التعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى، بينما سيقاتل منتخب غانا الذي يرفع شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة بعد التعرض لهزيمة مفاجئة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى.