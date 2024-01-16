مدرب غانا: مواجهة مصر مفتوحة على كافة الاحتمالات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كريس هيوتن مدرب منتخب غانا، أن جميع الاحتمالات واردة في المجموعة الثانية التي تجمعه بمنتخبات مصر والرأس الأخضر وموزمبيق.

وقال هيوتن أن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر يمكن أن يحدث فيها أي شيء، خصوصًا أن كلا الطرفين يبحث عن الفوز بعد خسارة البلاك ستارز (1-2) أمام الرأس الأخضر وتعادل الفراعنة مع موزمبيق (2-2).

وأضاف هيوتن: "لعبنا بشكل جيد في البداية أمام الرأس الأخضر، لكن الهدف الذي استقبلناه أصابنا بالإحباط وأردنا أن نعود للمباراة ولكن الطريقة التي سارت بها المباراة منعتنا من ذلك، وأصبحت المباراة مفتوحة أكثر في الشوط الثاني.

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة ..

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويبحث منتخب مصر عن أول انتصار بعد التعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى، بينما سيقاتل منتخب غانا الذي يرفع شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة بعد التعرض لهزيمة مفاجئة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى.