منافس مصر.. الاتحاد الغاني يعلن دعمه للمدير الفني للنجوم السوداء

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الخسارة امام الرأس الأخضر ومحاولة بعض الجماهير الغانية الاعتداء على المدير الفني لمنتخب غانا الإيرلندي كريس هاوتون أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم انه يساند المدير الفني بنسبة ١٠٠ % وانه لا توجد اي نية لدى الاتحاد الغاني لتغييره خلال البطولة مثلما اشيع عقب خسارة النجوم السوداء امام منتخب الراس الأخضر بهدفين لهدف مساء الاحد الماضي .

وقال المتحدث الرسمي لمنتخب غانا تعليقا على انباء تعرض المدير الفني لمنتخب غانا لاعتداء من جانب جماهير غانا عند مقر اقامة الفريق : ما تردد غير صحيح تماما . ما حدث هو محاولة احد المشجعين للتعبير عن رأيه وكان مجرد حادثة فردية وليس مثلما صور البعض بأنه تصرف جماعي من جماهير غانا في كوت ديفوار .

وقال المتحدث الرسمي لمنتخب غانا: اجتمع عدد من اعضاء الاتحاد الغاني لكرة القدم مع المدير الفني كريس هاوتون وتم الاتفاق خلال الجلسة على دعمه بنسبة ١٠٠ % من جانب المسئولين. نحن نرى بأن لدينا إمكانية الفوز في المباراتين القادمتين وبالتالي المرور إلى الدور الثاني . ما يتم داخل المعسكر هو شأن داخلي للمدير الفني واللاعبين والكل خلف المنتخب من اجل تجاوز هزيمة الرأس الأخضر .

وقال : الشخص الذي دخل في نقاش حاد مع المدير الفني كريس هاوتون تم إيقافه من جانب الامن في كوت ديفوار ولم يتم إلقاء القبض عليه . الكل عقب المباراة تكون اعصابه مشدودة وماحدث تم تجاوزه وعلينا النظر الى المستقبل .