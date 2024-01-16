نسور قرطاج يتأهبون للتحليق في سماء كوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب تونس مواجهة قوية مساء اليوم أمام المنتخب الناميبي في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وأنهى المنتخب التونسي تحت قيادة مديره الفني جلال القادري استعداداته لبدء مشواره بالبطولة التي يخوض منافساتها للمرة 21 أملاً في العودة باللقب للمرة الثانية في تاريخ الكرة التونسية.

ويعول القادري بشكل كبير على تشكيلة مدججة بالنجوم خاصة في وسط الميدان بتواجد الثلاثي محمد علي بن رمضان والياس السخيري ولاعب الإرتكاز عيسى العيدوني بينما يتواجد في خط الدفاع العديد من الأسماء أصحاب الخبرات وفي مقدمتهم علي معلول وياسين مرياح.

وحاول القادري خلال المعسكر الأخير للمنتخب علاج أزمة عدم استغلال الفرص حيث يعاني الفريق من أزمة في مركز المهاجم، وهو ماظهر جلياً في الودية الأخيرة لتونس أمام موريتانيا والتي إنتهت بتعادل سلبي قبل أيام من إنطلاق منافسات الكان.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب تونس لقاء ناميبيا بتشكيل يضم كلا من: البشير بن سعيد، ووجدي كشريدة، وعلي معلول، ومنتصر الطالبي، وياسين مرياح، وعيسى العيدوني، وإلياس السخيري، وبن رمضان، ويوسف المساكني، وإلياس عاشوري، وطه ياسين الخنيسي.

في المقابل يبحث كولين بنيامين المدير الفني للمنتخب الناميبي عن تحقيق انتصار تاريخي والخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة تونس.

ويعول بنيامين بشكل واضح على تشكيلة تعتمد على اللاعبين المحترفين في الدوري الجنوب أفريقي وعلى رأسهم الخطير شالويلي نجم صنداونز.