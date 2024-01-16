"سقوط العمالقة".. مصر والجزائر وغيرهما يقصون شريط مفاجآت الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحلت معها المفاجآت، خلال الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، في الفترة بين 13 يناير وحتى 11 فبراير.

وتشهد البطولة مشاركة 5 فرق عربية وهم مصر والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا.

وبدأت مفاجآت كأس الأمم عندما تعادل المنتخب المصري في مباراته الأولى بالمجموعات أمام موزمبيق.

المنتخب المصري بعد أنا كان متقدمًا في أول دقيقتين، تأخر في الشوط الثاني بفارق هدف.

وظل المنتخب المصري متأخرًا وقبل نهاية المباراة بدقائق، حصل على ركلة جزاء، سجلها صلاح ليتعادل منتخب الفراعنة.

لقاء مصر وموزمبيق كان الجميع يراهن على فوز المنتخب المصري ولم يتوقع أحد تعادل الفريقين.

وفي نفس مجموعة المنتخب المصري، جاءت مفاجأة أكبر عندما تفوق كاب فيردي على غانا في لقاء الجولة الأولى.

وحسم كاب فيردي اللقاء في الدقائق الأخير بعد أن كان المنتخبات يقتربان من إنهاء المباراة بالتعادل.

نيجيريا واحد من كبار القارة الأفريقية هو الآخر تعادل مع غينيا الاستوائية بهد لكل فريق، ليتيح الفرصة لتصدر كوت ديفوار للمجموعة.

واستمرارًا للتعادولات، تعادل المنتخب الكاميروني مع غينيا في لقاء توقع متابعي كرة القدم فوز عملاق أفريقيا فيه بسهولة.

وأخيرًا تعادل المنتخب الجزائري أما أنجولا بعد أن تقد بهدف سريع في بداية المباراة.

ولكن عاد المنتخب الأنجولي لقاء بعد تألق مابولولو لاعب الاتحاد السكندري الذي أحرز هدف التعادل.