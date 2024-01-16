التابعي: يجب على فيتوريا معالجة الأخطاء وصلاح أفضل كجناح

ياسر رشاد - القاهرة - يرى بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن منتخب كوت ديفوار لم يكن جيدًا في لقاء افتتاح أمم إفريقيا، رغم الفوز على غينيا بيساو، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني المصري كان مستواه غير مطمئن في ودية تنزانيا، قبل انطلاق مشاركته في البطولة.



أضاف التابعي في تصريحات تلفزيونية، مستوى معظم عناصر منتخب مصر لم يكن جيدًا، كان من المفترض الدفع ببعض الأسماء مثل عمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح في المباراة، كان يجب تجربة اللاعبين وتجهيزهم بشكل أفضل من ذلك، وزيزو لم يقدم المستوى الجيد حتى الآن مع فيتوريا لأنه يلعب في غير مركز.



محمد صلاح

وتابع: "محمد صلاح يستطيع المشاركة في كل مراكز الهجوم، لكن انتاجية اللاعب في الطرف الأيمن، لأنه سريع ومهاري، ومنتخب موزمبيق كان مرعوب، والدليل استقباله هدف مبكر، لكن تراجعنا في الشوط الثاني منحهم فرصة كبيرة للانقضاض على منتخب مصر وتسجيل هدفين، كما أن هناك أكثر من لاعب ظهر بمستوى سيئ خلال اللقاء".

وواصل التابعي : "من الطبيعي أن يلتزم رئيس البعثة ويسعى لتحفيز اللاعبين، بدلا من انتقادهم علنيا، مع عدم الحديث مطلقا عن منتخب غانا مطلقا".

غانا

وتابع : "مواجهة غانا صعبة للغاية خاصة بعدما خسرت لقاء الرأس الأخضر، وستكون المباراة بالنسبة لهم حياة أو موت لعدم الخروج من البطولة".



فيتوريا

وأضاف: "فيتوريا فوجئ بتراجع أداء منتخب مصر في الشوط الثاني لكنه لم يتدخل بشكل سريع لعلاج الأخطاء".

وختتم، بشير التابعي أنه كان قريبا من الانتقال للنادي الأهلي بعدما خالف الزمالك وعوده معه، وان الاموال التي قدمت لها أكثر مما كان يتقاضاه أبوتريكة في هذا الوقت.

