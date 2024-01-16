بطلة المقاولون بالايروبيك فى المستوى الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حصد اللاعبة لما محمد سعيد لاعبة المقاولون العرب لـ الايروبيك على المستوى الأول تحت 7 سنوات فى بطولة كأس مصر للايروبك والمقامة فى صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.



تشكيل الجهاز الفني :



المدبر الفنى ك احمد شاكر

مدرب عام ك محمود شاكر

مدربه الفريق ك ريم الحسينى.

في سياق متصل، حصدت فراشات المقاولون العرب للجمباز الايروبك مواليد 2016 على 14 ميدالية ذهبية فى بطولة كأس مصر والمقامة في صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.



تشكيل الجهاز الفني للفريق:



المدير الفنى ك أحمد شاكر

مدرب عام ك محمود شاكر

مدربه الفريق ك ريم الحسينى

مدرب الفريق ك حسين رجب



مهند محمد لاعب المقاولون العرب ينضم لمنتخب مصر



تلقت إدارة نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يشير لاستدعاء اللاعب مهند محمد للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2025

ورحب يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة. ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب بأحد الفنادق بالقاهرة في الفترة من الإثنين 15 إلى الإثنين 29 يناير 2024.

