منتخب الشباب يستدعي لاعب جديد من المقاولون

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميًا لـ نادي المقاولون العرب يفيد بأستدعاء اللاعب كريم علي يونس للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استعدادا لتصفيات امم افريقيا 2025.

وكان نادي المقاولون العرب تلقى منذ أيام خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب مهند محمد للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 .

من جانبه، رحب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة، ومن المقرر اقامة معسكر إعداد المنتخب بأحد الفنادق بالقاهرة في الفترة من الاثنين 15 الي الاثنين 29 يناير 2024.

في سياق آخر، أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن يعود طلعت محرم لمنصب المدرب العام ومدير التعاقدات واستمرار الجهاز المعاون دون تغيير.

واتخذ مجلس المقاولون، قراره ليتولى عودة قيادة الفريق مجددا بصفته أحد أبناء النادي المخلصين وبعد فترة مؤقتة قضاها طلعت محرم في منصب المدير الفني عمل فيها بجهد كبير وتجاوز فترة صعبة كان يمر بها الفريق.

