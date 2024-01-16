"أديته في دماغه".. نجم منتخب مصر السابق: ضربت زميلي في النادي من أجل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد شوقي نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، واقعة قديمة خلال مشواره الكروي مع زميله الأنجولي فلافيو.

وتواجد محمد شوقي ضيفا مع الإعلامي مدحت شلبي، عبر قناة "إم بي سي مصر"، وتحدث عن ذكرياته في الملاعب قائلا: "في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008، ضربت فلافيو خلال المباراة اللي كانت ضدنا مع منتخب مصر، رغم أنه كان زميلي في النادي الأهلي".

وعلق مدحت شلبي: "أنت كنت ضريب، طب وضربة فلافيو وهو زميلك في النادي الأهلي؟".

ورد محمد شوقي: "كان في كرة جانبية وأنا واقف مع فلافيو قمت مديله واحدة في دماغه، أنا عارف بيضايق أزاي، وبعدها حصل خناقة وكلام، ولكن بعد انتهاء المباراة، ولا كأن حاجة حصلت وانتهت الأمور تماما".

جدير بالذكر أن منتخب مصر، حقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2008 التي أقيمت في غانا، وحقق الفوز على منتخب أنجولا خلال مشواره في البطولة.

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