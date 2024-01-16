هل يفلت منتخب تونس من "عثرات الكبار" بأمم أفريقيا2023؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستهل المنتخب التونسي مشواره بالنسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بمواجهة نظيره ناميبيا عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

ويسعى "نسور قرطاج" للتحليق بعيدًا عن تعثرات المنتخبات العريقة بالقارة بالجولة الأولى من النسخة الجارية بكأس أمم أفريقيا التي افتتحها منتخب كوت ديفوار بالفوز بثنائية نظيفية على غينيا بيساو.

البداية كانت للمنتخب النيجيري الذي تعادل بهدف لمثله أمام نظيره غينيا الاستوائية في مستهل مشواره بالنسخة التي تستضيفها دولة كوت ديفوار.

ولكن تعادل نيجيريا لم يكن المفاجآة الوحيدة باليوم الثاني من فعاليات البطولة؛ إذ تعثر المنتخب الوطني المصري أيضًا بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره موزمبيق.

ولم ينتهِ اليوم الثاني بعد بل هُزم منتخب غانا ـ الذي يتواجد بمجموعة مصر ـ بهدفين مقابل هدف أمام نظيره كاب فيردي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره غانا مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

واستمرت المفاجآت باليوم الثالث للبطولة؛ إذ تعادل منتخب الكاميرون مساء يوم أمس الإثنين بهدف لمثله أمام نظيره الغيني كما تعادل منتخب الجزائري بالنتيجة ذاتها أمام نظيره الأنجولي فيما "فلتّ" من منافسات هذا اليوم منتخب السنغال بالفوز بثلاثية أمام جامبيا.

وهنا يسعى المنتخب الحاصل على نسخة واحدة من بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2004 لتجنب تعثر الكبار خلال الجولة الأولى من البطولة حين يلتقي ناميبيا.

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