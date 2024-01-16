غضب أهلاوي من صلاح محسن بعد رفض الإعارة و كولر حسم مصيره

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن حالة من الغضب داخل إدارة الكرة في النادي الأهلي من صلاح محسن بعد رفضه عرض الإعارة إلى نادي مودرن فيوتشر وتمسكه بالبقاء داخل صفوف الفريق.

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن اللاعب طلب من إدارة الكرة البقاء وعدم الرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية ومنحه الفرصة حتى نهاية الموسم بالرغم من إبلاغ النادي له تفتحه لإعارته أو بيعه بعد توصية كولر المدير الفني.

وأضاف شبانة أن كولر طلب رحيل اللاعب وأبلغ الإدارة بإنه بعيد تماما عن حساباته خاصة بعد التعاقد مع وسام أبو علي .. وإنه في حالة بقاء اللاعب سيكون مصيره دكة البدلاء.

الأهلي يرفض عروض أحمد عبدالقادر .. "مش مغرية"

كشف شبانة عن رفض النادي الأهلي للعرض المقدم من نادي هاتاي سبور التركي لاستعارة أحمد عبدالقادر بسبب ضعف المقابل المادي.

وأكد شبانة النادي التركي تقدم بعرض لإستعارة عبدالقادر مقابل ٣٥٠ ألف دولار مع وضع بند شراء بنهاية الموسم في حال تم الإتفاق على ذلك.

وأضاف شبانة أن إدارة الأهلي طالبت برفع قيمة الإعارة إلى 600 ألف دولار على أن يكون قيمة الإنتقال النهائي لا تقل عن ثلاثة ملايين دولار.

وأتم شبانة بإنه في حالة عدم وصول عروض مرضية للنادي لبيع اللاعب سيتم الإبقاء عليه خاصة أن الإدارة ترى إنه مستقبل النادي في حال عودته إلى مستواه المعهود.