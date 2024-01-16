تاريخ مواجهات تونس وناميبيا قبل لقاء اليوم في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يبدأ منتخب تونس مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2023، في السابعة مساء اليوم، بمواجهة منتخب ناميبيا في الجولة الأولى، ويبحث نسور قرطاج عن اللقب الثاني لهم.

وواجه منتخب تونس نظيره ناميبيا مرة واحدة من قبل، في لقاء ودي، في نوفمبر 2007، حقق حينها نسور قرطاج الفوز بهدفين نظيفين، وسجل أهداف المباراة علاء الدين يحيى وعصام جمعة.

ويشارك منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم، ناميبيا، مالي، جنوب أفريقيا.

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