بطولة أستراليا: شفيونتيك تتفادى فخ كينن

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : تفادت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، السقوط في فخ الأميركية صوفيا كينن، وخرجت فائزة 7 6 (7 2) و6 2 الثلاثاء في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وتقدّمت كينن (41 عالمياً) 3 1 وارسلت من أجل الفوز بالمجموعة الأولى والنتيجة تشير إلى 5 4، وفي المطلق أجبرت البولندية المتوجة بأربعة ألقاب كبرى للبقاء قرابة ساعتين في الملعب في أول مباراة لها في ملبورن.

قالت شفيونتيك "لم يكن من السهل العثور على إيقاعي في البداية، لقد واجهت بعض الصعوبة، وأنا سعيدة لأنني تمكنت من تجاوز ذلك ورفعت مستواي في المجموعة الثانية".

وبهذا الفوز، عزّزت شفيونتيك (22 عاماً) سلسلة انتصاراتها إلى 17 مباراة توالياً، وهي ثاني أطول سلسلة في مسيرتها، بعدما كانت أنهت عام 2023 بفوزها بـ 11 مباراة متتالية في دورتي بكين وكانكون، ما أعادها إلى قمة تصنيف اللاعبات المحترفات.

وتواجه شفيونتيك التي بلغت الدور نصف النهائي في أستراليا كأفضل نتيجة لها (عام 2022)، في الدور الثاني الأميركية دانييل كولينز الفائزة على الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة أولى عالميا سابقاً والعائدة إلى الملاعب بعد الانجاب 6 2 و3 6 و6 1.

كسرت كولينز إرسال منافستها ثلاث مرات في المجموعة الأولى، غير أن كيربر (35 عاماً) المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى، منها أستراليا 2016 والتي تخوض أول غراند سلام لها بعد غياب استمر 18 شهراً لانجابها، ردت بقوة وانقذت نقطتين في الشوط السادس من المجموعة الثانية.

وتابعت الألمانية بقوة، فكسرت ارسال منافستها وتقدمت 4 3 لتحسم المجموعة لصالحها.

غير أن كولينز، وصيفة أستراليا عام 2022، كسرت ارسال كيربر في الشوط الثالث من المجموعة الثالثة، لتكرر الامر ذاته مرتين وتفوز بالمجموعة فالمباراة.

ريباكينا تفرض تفوقها على بليشكوفا

وأقصت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، الثالثة ووصيفة النسخة الاخيرة من بطولة أستراليا، التشيكية كارولينا بليشكوفا 7 6 (8 6) و6 4 وبلغت الدور الثاني.

وتجاوزت ريباكينا (24 عاما) بدايتها البطيئة وانقذت العديد من الكرات وخرجت فائزة أمام المصنفة 38 على ملعب "رود لايفر أرينا".

وحققت ريباكينا، بطلة ويمبلدون 2022، فوزها الثالث على منافستها في عدد المباريات نفسه.

وكانت ريباكينا أحرزت دورة بريزبين استعدادا لمنافسات ملبورن قبل اسبوعين بفوزها السهل على البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة لقب أستراليا المصنفة ثانية عالمياً.

قالت "أنا سعيدة لأنني تمكنت من الفوز والنجاة من المجموعة الأولى".

وتابعت "والثانية كانت أفضل قليلاً. بغض النظر عن نتيجة العام الماضي، فأنا سعيدة للغاية بالعودة. لقد كان الأمر إيجابيا بالنسبة لي على الرغم من خسارتي (المباراة النهائية)".

وتلعب ريباكينا بمواجهة الروسية آنا بلينكوفا (57) الفائزة على الإسبانية كريستينا بوكسا 6 2 و6 4.

وفي أبرز المباريات، فازت اللاتفية يلينا أوستابينكو (11) على الأسترالية كيمبرلي بيريل 7 6 (7 5) و6 1، والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (18) على الإيطالية كاميلا جورجي 6 1 و4 6 و6 3، والروسية داريا كاساتكينا (14) على الأميركية بايتون ستيرنز 6 2 و3 6 و6 2، فيما تغلبت مواطنة الاخيرة سلوان ستيفنز على الأسترالية أوليفيا غاديكي 6 3 و6 1.

وفازت البريطانية إيما رادوكانو على الأميركية شيلبي روجرز 6 3 و6 2.

وصعقت رادوكانو (21 عاما) عالم الكرة الصفراء عندما توجت بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2021 كقادمة من التصفيات.

رونه يبلغ الدور الثاني

وعند الرجال، بلغ الدنماركي هولغر رونه المصنف ثامنا الدور الثاني بعدما احتاج إلى أربع مجموعات للفوز على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6 2 و4 6 و7 6 (7 3) و6 4، فيما لم يجد النروجي كاسبر رود (11) أي صعوبة للتغلب على الإسباني ألبرت راموس 6 1 و6 3 و6 1.

واستعاد البلغاري غريغور ديميتروف الثالث عشر توازنه بعد بداية سيئة ليخرج فائزا أمام المجري مارتون فوتشوفيتش 4 6 و6 3 و7 6 (7 1) و6 2 على ملعب "جون كاين أرينا" ويبلغ الدور الثاني.

قال ديميتروف (32 عاماً) الذي انهى صيامه عن الفوز بالألقاب لستة أعوام في دورة بريزبين هذا الشهر "كنت أعرف أن مستواي لم يكن جيداً، لكن كان بإمكاني الاعتماد على شيء آخر وهو جسدي".

وضرب ديميتروف موعداً مع الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس الذي خاض مباراة ماراثونية أمام النمسوي سيباستيان أوفنر للخروج فائزا 7 6 (7 1) و2 6 6 7 (4 7) و6 1 و7 6 (10 8).