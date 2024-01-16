أيمن يونس: " فيتوريا لازم يراجع نفسه ومنتخب مصر محظوظ بالتعادل أمام موزمبيق"

ياسر رشاد - القاهرة - قال أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني محظوظ بالخروج بنتيجة التعادل خلال المباراة الأولي فى كأس الأمم الأفريقية أمام المنتخب الموزمبيقي وعدم الخسارة.

وقال أيمن يونس فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لابد أن يراجع نفسه بعد المستوى الذي ظهر عليه المنتخب أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية ولابد أن يكون هناك تغيير فى شكل طريقة اللعب خلال مباراة غانا.

وأضاف يونس:" منتخب مصر للأسف أقولها محظوظ بالتعادل أمام منتخب موزمبيق الذي لعب أمام مصر بشكل رائع يدل على قراءة المنافس بشكل جيد، وفيتوريا لم يعطي موزمبيق القيمة الحقيقية لها.

وتابع:" مباراة منتخب مصر أمام غانا صعبة وعلى المنتخب الوطني أن يقدم كل ما لديه من أجل الفوز بالثلاث نقاط.

موعد مباراة مصر وغانا القادمة :

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد غانا مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على بث البطولة، كما ينتظر نقلها عبر قناة الجزائرية الأولى التي حصلت على حقوق بث عدد من مواجهات البطولة.