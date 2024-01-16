طارق سليمان يدافع عن محمد الشناوي بعد هدفي موزمبيق فى منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - دافع طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق عن محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر بعد ثنائية منتخب موزمبيق في شباك الفراعنة بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وقال سليمان: " الشناوي لا يتحمل تمامًا مسؤولية أهداف موزمبيق فى مرمي الفراعنة ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تسببت في تعادل الفراعنة والخروج بنقطة وحيدة من اللقاء ".

وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هدفين منتخب موزمبيق أمام منتخب مصر كانت بسبب أخطاء دفاعية والجميع يتحمل المسؤولية ولكن الأزمة كانت ليس من محمد الشناوي ولا يتحمل أى منهما.

وأضاف:" محمد الشناوي من اللاعبين المميزين والذي دائما قادر على صناعة الفارق واستطاع أن يتصدي لأكثر من كرة خطيرة من منتخب موزمبيق.

موعد مباراة مصر وغانا القادمة والقناة الناقلة ..

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويبحث منتخب مصر عن أول انتصار بعد التعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى، بينما سيقاتل منتخب غانا الذي يرفع شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة بعد التعرض لهزيمة مفاجئة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى.