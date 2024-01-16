موعد مباراة مصر وغانا القادمة في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مهمة ومصيرية ضد منتخب غانا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

تحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين بعد التعثر في الجولة الأولى، حيث تعادل منتخب مصر وخسر المنتخب الغاني.

ويبحث منتخب مصر عن أول انتصار بعد التعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى بهدفين لكل منهما، بينما يرفع منتخب غانا شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة بعد التعرض لهزيمة مفاجئة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

ومن المتوقع أن تحظى مواجهة مصر وغانا بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا للصراع التاريخي الطويل بين المنتخبين، كما يتوقع أن تشهد المباراة جانبًا كبيرا من القوة والندية.

موعد مباراة مصر وغانا القادمة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد غانا مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على بث البطولة، كما ينتظر نقلها عبر قناة الجزائرية الأولى التي حصلت على حقوق بث عدد من مواجهات البطولة.