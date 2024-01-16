الزمالك يوجه صدمة قوية لـ حسام حسن بخصوص خلافة أوسوريو

وجه نادي الزمالك صدمة قوية لـ حسام حسن المدير الفني السابق للاتحاد السكندري بخصوص تولي المهمة الفنية للفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وزعمت أنباء عديدة في الساعات الماضية عن تواجد اسم حسام حسن ضمن المرشحين لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي تمت إقالته في المرحلة الماضية.

وافادت تقارير صحفية أن هناك اقتراح من جانب جانب عضو داخل إدارة الزمالك بخصوص تولي حسام حسن تدريب فريق الكرة الأول بالنادي مشيرًا إلى أنه يستطيع العمل في ظل هذه الأجواء.

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وشددت التقارير الصحفية على أن اقتراح عضو القلعة البيضاء قوبل بالرفض القاطع من جانب أغضاء المجلس حيث يروا أن حسام حسن قد خاض تجارب سابقة مع الأبيض، فضلا عن عدم أهليته فنيا، وفقا لرؤية المجلس الحالي.

وأخطر معتمد جمال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك في وقت سابق قد خلال اجتماعه الأخير مع حسين لبيب رئيس النادي بأنه سيرحل عن منصبه بمجرد التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.