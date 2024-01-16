الاهلي يكشف تطورات جديدة في إصابة كوكا

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تطورات جديدة في إصابة أحمد نبيل كوكا.

ويواصل أحمد نبيل كوكا، لاعب الاهلي، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي عقب إصابته في أربطة ‏القدم خلال الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الاهلي، أن اللاعب سوف يجري أشعة مطلع الأسبوع ‏المقبل، من أجل تحديد مدى استجابته وتطورات حالته، لوضع العلاج اللازم في الفترة المقبلة.

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وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب المصري قبل المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة ‏حاليًا في كوت ديفوار.‏

وواصل النادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين مع منتخب مصر والمنتخبات الأخرى في كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.‏