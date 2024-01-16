روما يعلن تعاقده مع دي روسي لتدريب الفريق بعد رحيل مورينيو

أعلن نادي روما الإيطالي، عن تعاقده بشكل رسمي مع دانييلي دي روسي، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل جوزيه مورينيو اليوم الثلاثاء.

وأوضح نادي روما في بيان رسمي أنه قرر تعيين دي روسي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024، اليوم الثلاثاء، لخلافة مورينيو.

وسبق وأن لعب دي روسي في صفوف روما كلاعب قبل 18 عامًا، وسيظهر لأول مرة على مقاعد البدلاء في مباراة البطولة ضد فيرونا بعد ظهر يوم السبت في ملعب الأولمبيكو.

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جدير بالذكر أن دي روسي ظهر لأول مرة في الفريق الأول في نادي روما عام 2001، ثم سرعان ما أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

وقال دي روسي تعليقًا على توليه مهمة تدريب روما: “أود أن أشكر عائلة فريدكين على تكليفي بمسؤولية القيادة الفنية لروما: من جهتي لا أعرف أي طريق آخر غير التطبيق والتضحية اليومية والحاجة إلى تقديم كل ما لدي من الداخل لمواجهة هذا الأمر والتحديات التي تواجهنا هي الانتظار من الآن وحتى نهاية الموسم”.

وتابع: “إن الشعور بالقدرة على الجلوس على مقاعد البدلاء لا يوصف، الجميع يعرف ما يمثله روما بالنسبة لي، لكن العمل الذي ينتظرنا جميعًا وهو تولى المهمة بالفعل. ليس لدينا وقت ولا خيار: أن نكون قادرين على المنافسة، ونقاتل من أجل أهدافنا ونحاول تحقيقها، هي الأولويات الوحيدة التي أعطيناها أنا وفريق العمل لأنفسنا”.