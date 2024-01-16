تاريخ وأرقام منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستهل المنتخب البوركيني مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بمواجهة المنتخب الموريتاني، في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ويسعى منتخب " الخيول"في لقائه اليوم أمام موريتانيا، إلى فك عقدة المباريات الافتتاحية له في البطولة، حيث لم يفر المنتخب البوركيني في أي مباراة افتتاحية خاضها في أمم أفريقيا.

ويبحث المنتخب البوركيني خلال هذه النسخة من البطولة، إلى تحقيق اللقب الأول له في تاريخ مشاركاته "بالكان"، حيث لم يحصل منتخب " الخيول" على اللقب من قبل، واكتفى بالوصول للنهائي مرة واحدة فقط طوال تاريخه، كان ذلك في نسخة 2013 بجنوب أفريقيا.

ويعد هذا الظهور رقم 13 لمنتخب بوركينا فاسو في البطولة، حيث سبق له المشاركة في 12 نسخة سابقة، بداية من مشاركته الأولى في البطولة عام 1978 بغانا.

وخاض منتخب بوركينا 48 لقاء طوال تاريخ مشاركاته في كأس الأمم، حقق خلالهما 9 انتصارات فقط، وتلقى 24 هزيمة، وتعادلا في 16 مباراة.

وخلال ال 12 مشاركة السابقة للمنتخب البوركيني في " الكان"، تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي في أربع مناسبات، من بينهم الصعود للنهائي في نسخة 2013 والتي خسرها أمام المنتخب النيجيري بهدف نظيف، فيما تم إقصاؤه من دور المجموعات في 8 مناسبات.

وسجل منتخب بوركينا فاسو في آخر 14 مباراة خاضها في البطولة، كثاني أكثر منتخب تسجيلاً للأهداف في مباريات متتالية بالبطولة، خلف المنتخب المصري الذي أحرز أهدافاً في 27 مباراة متتالية بالبطولة من 1957 حتى 1980.

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